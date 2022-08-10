大武營區內13棟歷史建築，經活化後重新賦予新生命，可望再現風華。（林和生攝）

曾經培育超過40萬名傘兵的屏東大武營區，因傘訓中心遷移，屏東縣政府正式啟動活化作業，其中保留13棟歷史建築，並於今年8月展開修復工程，將朝結合軍事文化體驗、健康休閒產業園區規畫，可望為屏東市區再造一處新亮點。

大武營區前身為1937年日軍編成的「陸軍高射砲第8連隊」所在地，主要護衛日治時期屏東飛行場防禦；1949年由國軍接收，作為傘兵訓練基地。屏縣府於2019年配合變更都市計畫與興建屏東榮民總醫院，將傘訓中心遷至大聖西營區。

當時營區遺留的建物在縣府溝通協調下，幾乎全區保留，2018年啟動文資調查，並於去年登錄為屏東歷史建築，總共保留包括特戰營兵舍、醫務室、聯合二級廠、戰備大樓、傘具修復工廠、烘傘房、隊史館等12棟建築物及1處防空洞，土地範圍高達7萬多平方公尺。

屏東縣文化資產保護所主任林洋助說，大武營區活化再利用計畫，向中央爭取修復經費共核定約5.4億元，全案採分區執行，已積極展開修復，其中傘具修復工廠及烘傘房近期將開工，全區修復活化最快明年完成。

至於修復與再利用區域範圍大致與市地重劃區域重合，現場市地重劃區域已由縣府發包公園景觀及滯洪池工程；大武營未來將結合公園景觀，打造為醫療、休閒產業健康園區，內含特色餐飲空間、軍事主題展示、市民共讀書房、健身中心及室內攀岩場。

林洋助表示，大武營區是相當具有代表性的軍事訓練基地，希望透過文資調查與保存，盼完整呈現二戰迄今的軍事歷史脈絡與空間再現，同時結合勝利星村、屏菸1936文化基地，可望串連成為屏東市文化廊道。