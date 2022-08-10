前彰化縣長卓伯源。（資料照片）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲案，民進黨現在上演「堅不換堅」，全黨救一人，前彰化縣長卓伯源認為，民進黨摸不到良心，所以能堅定不移！

卓伯源在臉書指出，昨日整天的輿論風向、社群動態，果然呈現兩極化的反應，泛綠的媒體、名嘴、側翼、網軍一口咬定台大有「陰謀」，接連對台大提出嚴重的質疑與指控，甚至暗指台大有中共同路人之嫌！

卓伯源質疑，提名林智堅參選桃園市長的黨主席蔡英文總統此時此刻心理如何盤算？又是在官邸召開緊急會議討論損害管控，還是找黨內負責網軍、大數據的操盤手研議如何把總統形象破洞補破網？也許民進黨民調中心正在執行內部民調。

卓伯源認為，以危機處理來說，林智堅應該立即道歉讓風波停止，在最短時間內調整選戰腳步，繼續競選活動。但民進黨與林智堅選擇了「硬拗到底」，先模糊焦點，再向台大潑髒水，以烏賊戰術來讓民眾失去判斷，此舉令人非常失望，也讓人對林智堅感到惋惜。

卓伯源要求，民進黨主席蔡英文可以不給民進黨黨員一個交代，但蔡英文總統必需要以「換堅」的負責任作法，給桃園市民一個真心道歉與合理交代！

卓伯源說，看到綠營媒體、名嘴、側翼、網軍持續對台大進行追殺，令人心痛！接下來中華大學對他的碩士論文審議的結果也即將出爐，民進黨也要定義「中華大學是中共同路人嗎？」林智堅會不會再次以他傲慢、自恃甚高的態度對外嗆聲？