根據研究機構Kantar BrandZ統計，儘管2020年開始全球經濟受到疫情、地緣政治干擾，導致市場巨幅震盪，2020年至2022年全球前百強品牌總價值仍持續增長74%，達到8.7兆美元。由於品牌代表企業獨特的核心價值，能夠主動吸引顧客消費，甚至支付更高的價格，即便承受通膨壓力，買氣依舊暢旺，品牌價值持續成長。

有鑑於此，國泰投信將推出「國泰全球品牌50 ETF(00916)」，於9/5~9/8募集，追蹤「ICE FactSet全球品牌50指數」，聚焦市值大、具行業地位優勢與品牌力的企業，精選出50檔優質個股，成分股橫跨11個國家、五大產業，分別是科技、金融、循環性消費、非循環性消費與消費服務業，隨著資金在不同產業輪動，將成為投資人的新存股標的。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，疫情爆發更印證了品牌成長力強的企業，擁有快速適應變動環境的能力，可滿足客戶需求，維持長期競爭力。根據英國知名品牌價值研究機構Brand Finance公布的《2022年全球500大最有價值品牌報告》指出，零售業與科技業品牌價值成長率最高，達46%與42%，零售相關企業如亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)，科技代表公司如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)等，品牌價值皆有2~3成的成長。主因零售與必需型消費需求彈性低，無論市場好壞，消費者仍須採購，特別是大品牌的客戶黏著度更高，同時疫情也加速數位轉型，帶動科技產業的發展，故具有品牌價值的企業，通常也具高議價能力，可將通膨導致成本上漲的壓力，透過提高售價轉嫁給消費者，以穩定公司的營運並維持獲利能力。