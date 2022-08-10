鴻海(2317)今（10）日召開線上法說，董事長劉揚偉指出，基於系統及車用客戶的強烈要求，集團去年起逐步加速半導體產能建置，目前客戶需求仍遠高於規畫產能。而參與投資新紫光集團則為純粹的財務投資，若投資案遭相關單位駁回，也會有相對應備案因應。

鴻海近年積極布局半導體產能，對於市場成熟產能陸續開出，法人提問未來是否擔心面臨供過於求狀況，劉揚偉對此回應，半導體業長期來看仍是有景氣循環的產業，但鴻海有堅強客戶需求作為基礎，相信會是最後勝出關鍵。

劉揚偉指出，歷經近2年有史以來最嚴重的半導體缺料，鴻海主要客戶及策略夥伴營運均面臨前所未見風險。在風險及永續經營考量下，安全而可控的半導體關鍵產能，已逐漸成為集團系統及車用客戶的強烈要求，也是自去年起逐步加速半導體產能建置的原因。

同時，鴻海每年採購約600億美元晶片，是集團決議布局半導體產能的主因，相關產能布局主要為垂直整合滿足客戶需求，目前客戶對半導體需求仍大幅高於規畫產能。應用方面仍以資通訊及電動車新事業需求為主，將根據上述發展需求進行中長期規畫。

劉揚偉表示，依據全球布局及營運本地化（BOL）區域發展策略，鴻海對半導體的產能規畫也會跟隨電動車等新事業進行區域化布局，目前在南亞及東南亞已有不錯進展，其他區域也正在規畫中。

對於旗下工業富聯透過投資第三方基金轉投資中國大陸紫光集團，劉揚偉強調，紫光集團在發生狀況後，包括長江存儲、武漢新芯等相關半導體廠均已分拆，目前參與投資的新紫光集團，已非過去所知的紫光集團。

劉揚偉指出，此投資案起因於合作基金提供機會，由於調整後的新紫光集團獲利能力不錯，且部分現有成員為鴻海客戶及供應商，因此集團決議進行財務投資，希望藉此建立更好的合作關係，本是很簡單的財務投資。

劉揚偉表示，由於市場當初對紫光集團的誤解，可能造成相關單位對此投資案有不同看法。他表示，鴻海集團基於經營指導原則，一切以合法合規作為最低檢視標準，若此案相關單位不核准，會有相對應備案因應。