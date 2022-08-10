2019年陳姓男子不滿陳姓同居女友陪酒與異性曖昧，竟將11個月大雙胞胎男嬰丟進洗衣機裡悶死，台中高分院將陳男判決死刑，上訴後，最高法院認為陳男有提出賠償計畫，但原判決卻指他未賠償及悔悟，且量刑理由違誤，撤銷死刑發回更審。

陳男與女友育有一對雙胞胎，由女友從事俗稱「傳播小姐」工作，以所得支應家計及清償陳男的債務，陳負責照顧2稚子，但他認為陳姓女友與工作所接觸之異性曖昧不清，且經常拋下稚子讓其獨自照顧等節心生不滿。

2019年11月3日上午他與陳姓女友因此發生爭執，他掐勒陳女頸部致死(此部分判刑13年確定)，12小時後，他將當時在地板上玩耍且毫無抵抗能力之10個月大之2名稚子放入洗衣機之洗衣槽內，再塞滿厚重之毛毯。

陳男蓋上洗衣機上蓋後，又蓋上2大件毯子等，足令呼吸功能發育尚未成熟之幼兒窒息之方式，同時悶縊2稚子長達1小時，於此期間陳男不斷聽聞稚子哭叫聲，惟其竟仍坐在沙發上不為所動，直到確認已無哭泣聲，始將洗衣機上蓋打開，抱出已死亡之稚子。

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