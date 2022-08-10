大陸央視新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制10日召開記者會，介紹近期疫情防控工作，衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅說明，本輪疫情，安徽累計感染者近2000例，甘肅累計感染者近4500例，廣西感染者超3700例，疫情規模均較大，但在較短時間內實現社會面新發陽性清零，有效控制住了疫情。證明第九版防控方案科學有效。

郭燕紅表示，工作成效的取得，根本上來講，在於大陸毫不動搖堅持中央確定的「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取科學嚴格的防控措施，以快制快，堅決控制疫情傳播。

郭燕紅總結，主要有以下幾條經驗：

一是扁平化調度指揮。國務院聯防聯控機制綜合組第一時間派出工作組趕赴相關省分，與省、市、縣各級指揮體系建立聯合工作機制，省級統籌，提級指揮，地市主責，縣區落實，部門聯動，併聯處置。

二是快字當頭。針對Omicron變異株傳播快的特點，把速度作為疫情處置全流程的工作要求，快採樣、快送樣、快檢測、快追陽、快流調、快排查、快轉運、快隔離、快診斷、快報告，全力提高疫情處置效率。

三是全省統籌資源。對疫情嚴重地市調集各方資源，集中力量打好殲滅戰，必要時依託周邊地區力量，統籌做好異地隔離和救治工作；對於省內其他地市，強調立足於防，早發現、快處置。

四是高效開展核酸篩查。加強統籌調度，調集檢測資源，全力推動疫情發生地提升核酸檢測能力，為提高檢測效率，對高風險地區採取上門採樣，一戶一管或單人單管，對中風險地區採取1：5混檢，適當降低混檢比例，及時控制社會面傳播風險。

五是快速流調排查管控風險人群。增派充實流調力量，充分發揮“三公（工）”協同作用，針對風險點位、風險人員進行細緻排查，力求不漏一處、不漏一人，儘快排查出社會面風險隱患。

六是加強社區管理，強化四方責任。推動完善社區工作體系，實施網格化管理，從嚴從緊做好中高風險區管控；壓實屬地、部門、單位和個人責任，建立健全全社會共同防控體系，嚴防新的感染增量發生。

郭燕紅強調，通過幾輪上千例聚集性疫情的處置，可以說在實踐當中證明了第九版的防控方案是科學的、是有效的。