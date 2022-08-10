台南市政府今年廣推民眾使用發酵水果來設置誘捕籠，捕捉綠鬣蜥。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

外來種「綠鬣蜥」近年爆發棄養潮，台南市政府今年計畫移除2700隻，沒想到上半年就達標，今年迄今已捕捉3331隻，市府農業局研判，疑因今年氣候較炎熱，導致綠鬣蜥擴張速度加快，且不只台南，嘉義、屏東今年捕捉量也很驚人，之後計畫建請林務局以全國統一性辦理移除作業。

小時候的綠鬣蜥外表翠綠討喜，吸引民眾飼養，但長大後模樣嚇人，慘遭許多飼主棄養，經調查顯示，這幾年綠鬣蜥有由南往北移動的趨勢，目前台南市入侵綠鬣蜥主要分布南區、仁德區、永康區、鹽水區岸內大排及八掌溪區域，南市府農業局除了委由廠商捕捉，也廣推民眾使用發酵水果來設置誘捕籠，多管齊下。

市府農業局森林及自然保育科長朱健明指出，今年疑因高溫，雨下得少，增加綠鬣蜥孵化率，今年截至8月9日，台南綠鬣蜥的捕捉量達3331隻，而鄰近嘉義縣捕捉也有3868隻，至於全台綠鬣蜥擴散較為嚴重的屏東，今年迄今捕捉量更達7229隻，且令人擔憂的是，近來台東、南投也傳零星入侵。

朱健明表示，根據先前紀錄，綠鬣蜥壽命可到10年以上，生長到第3年就會開始產蛋，依照年齡階段不同，一次可下20到80顆蛋，由於綠鬣蜥所產的蛋，深埋於土壤下1公尺，也因其巢區及卵蛋不容易發現，成了現階段綠鬣蜥移除工作，難以克服的癥結點。

朱健明說，台南市政府向中央爭取預算，今年投入150萬元經費，計畫移除2700隻綠鬣蜥，沒想到「真的擴散太恐怖了」，短短7個月就達到一整年預估的捕捉數量。由於綠鬣蜥的移除工作是交由各縣市政府執行，但各區移除時間難一致，台南這邊捕捉完，綠鬣蜥可能又從其他區域擴散過來，之後計畫建請中央採全國統一性處理，盼能有效抑制族群擴張。