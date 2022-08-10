「三寸之舌，強於百萬雄兵」，無論職場情場，口才好且善於聊天的人往往比較吃香，貴人更是一個接著一個來，不過命理專欄《旺好運》指出，射手座、獅子座、雙子座雖然口才好，但喜歡胡說八道，把死的都說成活的，反而得罪不少人。

TOP3射手座

射手座外表看起來很冷靜，但他們的內心其實很活潑，因為他們喜歡好笑有趣的事情，因此常常製造一些有笑點的話題或詞語，讓人覺得好笑又無厘頭，算是比較讓人討喜的一種胡說八道。

TOP2獅子座

獅子座非常愛面子，為了自己的顏面什麼話都說得出口，實際上他們內心根本不想胡說八道，但潛意識就會不自主的表現出來，算是一種維持自己形象的習慣，但等時間久了，大家就會發現原來一切都只是假象。

TOP1雙子座

雙子座反應非常快，而且帶有人來瘋的特質，他們在一個聚會中，常常把快樂建立在別人痛苦上，甚至滿口胡說八道來逗樂大家，雖然博得大家歡笑，但其實也得罪了不少的人。