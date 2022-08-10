伺服器相關及廚具訂單穩定，且子公司川益二期新廠於7月開始量產，為川湖(2059)下半年營運帶來新動能，川湖表示，隨著市場愈來愈廣，明年新一代Intel Eagle Stream平台推展後，市佔率可望進一步提升，正面看待下半年到明年業績，法人預估，川湖下半年營運可望較上半年成長10%到15%，全年業績可望創下新高。

川湖今天應邀參加券商線上法說會，川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，受惠於新廚具滑軌及Whitley伺服器導軌等產品出貨放量，以及新台幣兌美元急貶，川湖今年上半年業績表現亮眼，其中第2季合併毛利率達58.21%及營業淨利率48.81%，同步創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為9.99億元，年增1.6倍，單季每股盈餘為10.48元；累計上半年營業毛利為20.55億元，年增44.98%，合併毛利率為56.16%，年增4.91個百分點，營業淨利為17.14億元，年增52.63%，營業淨利率為46.84%，年增6.24個百分點，稅後盈餘為19.08億元，年增1.33倍，每股盈餘為20.03元。

川湖表示，這幾年歷經新台幣升貶、鋼材上漲等各種因素考驗，我們仍穩定成長，今年上半年扣除匯率貶值因素成長20%到25%，雖然終端市場變數不少，我們整體業績非常穩定，下半年看起來還是蠻正面。

今年上半年伺服器產品約佔川湖營收70%，廚具約佔28%。

為因應高階廚具市場需求，川湖子公司川益科技啟動擴廠計畫，投資20億元興建的川益科技二期廠房已於7月加入量產，川湖表示，新廠整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，為智能化廠房，可望省下20%到30%人工，有助於進一步提升公司的毛利率及淨利率。

根據川湖規劃，二廠以高品質高階廚具導軌與伺服器導軌的全自動化生產製造為主，投產後產能將會有一定的經濟規模效益，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的新動能。

受惠於客戶訂單穩定及新廠產能加入，川湖7月合併營收達7.14億元，年增28.84%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為43.74億元，年增31.71%。

川湖表示，雖然Eagle Stream延後，但下半年還是會成長，由於鋼材價格在第3季是高點，第4季會下來，預期毛利率及淨利率還有成長空間，隨著雲端應用/人工智慧/大數據應用推升伺服器市場成長，市場愈來愈大，我們的機會愈來愈多，在手案子很多元，明年Eagle Stream推出後，我們市佔率可望進一步提升，明年會比今年好，正面看待公司從下半年到明年業績。