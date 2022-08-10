台灣世界展望會「綜合才藝」學習方案，昨天下午辦理成果發表會。（台灣世展會提供）

台灣世界展望會「綜合才藝」學習方案，昨天下午辦理成果發表會。（台灣世展會提供）

台灣世界展望會「綜合才藝」學習方案，昨天下午辦理成果發表會。（台灣世展會提供）

台灣世界展望會辦理「綜合才藝」學習方案，在台東縣6個服務轄區內提供烏克麗麗、流行舞蹈美術、手作、散打、烘焙、陶藝等各項才藝學習，9日下午在鐵花新聚落舉辦成果發表會，130名兒少賣力演出，讓他們的努力被看見。

升上高一的佑佑參加烘焙考證班，近8個月的學習，從不懂到學會製作與烘烤麵包、吐司，進而考取烘焙丙級證照，增加許多自信心；即將讀國一的小恩說，透過畫畫可以表達自己的心情，也學習到許多技巧及創意表現；即將升上大一的妮妮參加吉他班，她說，起初學習樂理較花時間，以後輕鬆許多，還可以自彈自唱，很有成就感。

台灣世界展望會透過「綜合才藝」學習方案，在台東縣6個服務轄區內提供烏克麗麗、流行舞蹈、原民舞蹈、吉他、美術、手作、散打、烘焙、陶藝等各項才藝學習，並於9日在鐵花新聚落辦理成果展，邀請130名兒少參與演出，讓孩子們的努力被看見。

成果發表動態演出內容有原住民舞蹈、烏克麗麗、流行舞蹈、街舞、跆拳道、散打、吉他表演、動物輔助治療及網路性剝削宣導與毒品防治宣導。美術班、烘培班、手工藝班、陶藝班、織布班與家庭培力方案則以靜態方式展出。

台灣世界展望會東區辦事處區處長蕭文榮表示，展望會透過「綜合才藝學習／育樂教室」方案，針對不同文化傳統、族群特色、結合地方資源，透過歌謠、舞蹈與傳統技藝的學習，增進弱勢兒童對自我與族群的認同、認識與體驗文化內涵，培育專業知識與技能。