中共日前對台灣進行軍事演習，台海緊張，藍營內部對於國民黨副主席夏立言這個時候要出訪大陸，發出不同聲音；彰化縣長王惠美表示，支持政府「全民國防」的政策，唯有維護區域和平穩定安全，才能確保國家安全與生存發展，但也要求中央正視兩岸局勢造成通貨膨脹等，影響民生經濟。

王惠美表示，我們相信國軍有決心、能力、信心確保國家安全；另外因疫情、烏俄戰爭及兩岸局勢造成通膨，影響民生經濟發展，也希望中央能正視，並儘速提出解決之道。