民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，台大認定情節嚴重撤銷學位。身兼民進黨主席的蔡英文總統今喊話，黨公職應團結一致，支持林繼續努力。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，台大學倫會列出多項抄襲證據，蔡竟還力挺林，一味袒護「小英男孩」，應用選票給她教訓，讓掌權者反省自己的問題。

賴香伶指出，台大學倫會屬合議制，由多位教授分頭檢視林智堅的論文，並把證據攤在陽光下供大眾檢視，但蔡英文卻選擇視而不見，為袒護自己的小英男孩，在任期尾聲，擔心權力喪失之際，為繼續掌握權力，寧願把真相和事實拋在腦後。

賴香伶直言，這種擔心權力流失的末日亂象，扁政府、馬政府末期都出現過，殷鑑不遠，蔡英文選擇力挺論文抄襲者，定會引起民意劇烈反彈。

賴也呼籲選民，以選票支持新興力量，要改變政治文化的本土政黨，用選票給蔡英文一個教訓，才能讓掌權者好好反省自己的問題，台灣才能繼續前進。