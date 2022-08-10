日前接任數位發展部部長的唐鳳受訪表示，該部598人，依照組織法規定可以有300名約聘人員，還特別強調這是創舉，只要有好的經歷，沒有學歷，甚至國中畢業以上，只要面試官認可，即可視同完成碩士或博士學位。國民黨立委賴士葆表示，這是把文官體制的公平性破壞殆盡，可以特例拔擢民間優秀人才，但不應該摧毀文官體制的公平性。

賴士葆在臉書表示，民進黨上屆就在推動局處首長不要任用資格，改用委派自己人，變成政務官化，也就是政黨化。一旦成真，就會破壞公務員是穩定社會中流砥柱的基石，寒窗苦讀拚過高普考，不管如何兢兢業業也看不到未來升遷的機會，因為首長都是高層指派，再怎麼優秀的人才也無法出頭。

賴士葆直言，大家同意或有像唐鳳般資訊高手在民間，若說數位發展部半數的高手都來自民間，而非通過國家考試有任用資格的人才，當一個政府數位部門半數是來自民間約聘人員，那麼我們的正規資訊教育和文官考試選才制度存在就是大有問題。

他質疑，過去蔡政府橫柴入灶，透過立法院多數暴力、舉手通過表決修法就將人民團體的農田水利會改制成公務機關，屬於農田水利署，這是開民主倒車的創舉，這絕對是人治不是法治國家的做法。

賴士葆批，唐鳳強調數位發展就是要走在時代尖端，然而任用半數以上沒有經過國家考試只憑面試官認可即可變成公務員，其實是把文官體制的公平性破壞殆盡，這是開世界把文官體制類作廢的創舉。全部任用自己人，好讓整個體制都是一家人，可以特例拔擢民間優秀人才，但不應該摧毀文官體制的公平性。