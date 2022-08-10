日本現今人氣超高的覆面系歌手Ado首次出演動畫作品，在ONE PIECE作品最新劇場版電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》以歌聲出演，更發行《美音之歌ONE PIECE FILM RED》音樂專輯。電影於上周六（6日）在日本上映後，僅2天時間已動員157萬人次，票房突破 22.5億日圓，不但是2022年開播的電影作品中，週末2日動員人數以及票房數字的新記錄，也是歴代ONE PIECE劇場版的最高排名。

Ado在片中擔任紅髮傑克女兒—世界歌姬「美音」的歌唱配音，消息公開當時就為這次的合作在音樂界與動漫界中帶來極高的討論度。這次電影中的歌曲由7位日本知名音樂人供曲，除了由中田康貴提供的主題曲〈新時代〉之外，更有由Mrs. GREEN APPLE、Vaundy、FAKE TYPE.、澤野弘之、折坂悠太以及秦基博提供的6首劇中歌，共計7首，其中〈新時代〉在日本的各大數位音樂平台獲得第一名，截止9日已累積53冠，也是Ado自身獲得最多冠軍的一次，其他收錄曲也陸續進入TOP10。

《航海王劇場版：紅髮歌姬》在日本公開後，不僅是Ado或ONE PIECE的粉絲捧場，電影歌曲合作的強大音樂人陣容也吸引更多族群前去觀賞，在每一首歌當中每位音樂人不僅完全展現其自身音樂風格特色，樂迷們也紛紛提出「Ado真的是什麼曲風都能駕馭」或是「根本是電影票價的超值Ado演唱會」的觀後感想，帶來前所未有的共伴效應，該片將於19日在台上映。

《美音之歌ONE PIECE FILM RED》CD專輯，已經在今（10日）全球同步上架，還外加收錄動畫中由主要配角布魯克演唱的插曲〈賓克斯的美酒〉翻唱本版作為Special track。實體專輯初回限定盤版本中收錄的3首MV當中，還能聽到Ado在副聲道的旁白評論，台壓盤雙版本將於本周五（12日）正式發行，Ado本人也特別用台語準備了台壓盤發行的聲音訊息給台灣粉絲，將在明（11日）於環球音樂J-POP臉書粉專公開。