興富發集團「家族」的潤隆（1808）今（10）日召開董事會，通過2022年上半年合併財報，每股稅後賺0.11元；另外董事會並訂9月26日除權息共3.5元，包括現金股利2元、股票股利1.5元。依今天收盤價65.5元計，現金殖利率達3.05％。

今天潤隆召開董事會，通過上半年合併財報，累計營收為8.86億元，營業毛利為2.31億元，稅前淨利為7,499萬元，稅後純益為4,177萬元，每股稅後盈餘為0.11元。

潤隆今天董事會並決議除權息基準日及現金股利發放日，每股配發現金2元、股票1.5元，合計共3.5元，訂除權息交易日在9月26日，除權息基準日為10月2日。

另外潤隆7月營收出爐，單月為1,996萬元，年減98.23％；累計前7月營收為9.06億元，比去年同期衰退86.26％。

雖然上半年潤隆手中並無新案，可依全部完工法認列業績，但展望2022年，潤隆將有兩大百億級的指標大案，同步完工交屋，包括基隆「新橫濱」一期AB區、及桃園「潤隆國家大院」兩大案；法人估計，依目前潤隆工程進度，下半年業績將有機會呈跳躍性成長。