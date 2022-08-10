冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）內部檢驗發現，香草精含有致癌農藥環氧乙烷（ethylene oxide），法國、比利時、香港、新加坡、愛爾蘭也發布回收警訊，比對發現台灣與香港、新加坡重疊5個品項、特定批號，進口數量約45萬杯。哈根達斯官方發布聲明：「針對台灣外電新聞報導相關批號輸入台灣的限定批次產品，即日起，台灣哈根達斯進行合法合規產品之限定批次下架作業」，同時提供消費者退款服務。

哈根達斯發表聲明，為盡到食品安全把關責任及保障各通路夥伴與消費者權益，依自主性管理原則擴大調查，發現其中一家天然香草香料供應商有潛在風險。經自主管理評估進行相關衛生項目檢驗後發現，僅部分產品之限定批次使用到有潛在風險之原料，因此為保障消費者與各門市通路的權益，第一時間我們已啟動預防性暫停出貨相關產品，同時進行自主送驗，檢驗結果符合台灣法規標準合法進口。

另外，也對下列產品有疑慮的消費者提供退款服務。合法合規之下架產品如下：

有效日期為2023年5月17日至2023年6月15日

1.冰淇淋巧酥冰淇淋迷你杯 100 毫升、品脫 473 毫升、雪糕 80 毫升、桶冰

2.比利時巧克力冰淇淋迷你杯 100 毫升、品脫 473 毫升

3.巧克力 X 草莓巧脆冰淇淋品脫 420 毫升

4.香草 X 覆盆子巧脆系列冰淇淋迷你杯 95 毫升

5.黑糖奶茶 X 香草巧脆冰淇淋品脫 420 毫升

品牌也重申，針對上述哈根達斯產品於邊境輸入檢驗與自主送驗結果，皆符合台灣衛生標準。若對上述產品有疑慮的消費者，若於哈根達斯門市購買，請攜帶購買證明(含紙本發票／電子發票／雲端 載具)，就近至哈根達斯門市即可辦理換貨。於其他通路購買(包含：電商平台)，請攜帶購買證明，進電客服專線 0800-056-118 由專人提供協助處理。 即日起提供退款至 2022 年 9 月 30 日止。