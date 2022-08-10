25歲女星蔡瑞雪(Snowbaby)擁有天使臉孔和魔鬼身材，加上高學歷被封為「北一女神」，人氣火紅，在IG超過71萬追蹤，時常分享生活，不久前她曾在南韓吊點滴，讓粉絲為她憂心不已，回台後她的身體恢復，9日還分享去餵羊的影片，身高嬌小的她穿著緊身小背心，包不住C級上圍，她還加碼釋出模仿羊的口技片，場面逗趣。

照片中，蔡瑞雪穿著的緊身背心，用的是韓國最夯的把布鞋當上衣穿，上半身由藍色布鞋設計成的布料，鞋帶來回交叉綑綁，使深邃事業線若隱若現，而蔡瑞雪太過緊身的服飾剪裁，讓神級C級上圍看似快撐爆上衣，配合到下半身的一件白色熱褲，露出光滑的筆直美腿，性感指數爆表，看得讓人移不開眼睛。

蔡瑞雪穿著藍布鞋綁帶上衣，拿牧草餵羊模樣俏皮性感。(圖/蔡瑞雪 IG)

蔡瑞雪餵羊激曬C級上圍。(圖/蔡瑞雪 IG)

蔡瑞雪在IG表示：「我愛羊咩，羊咩愛我」，曬出一段餵羊影片，可見她深蹲到地面後，手裡拿著幾束的牧草，張開嘴一大口地扭著牙，對著鏡頭假裝嚼草的模樣，不只有女神魅力，還像極了柵欄內的小羊，短短5秒的口技影片，1天內便吸引超過4萬人點讚，也藉此機會讓粉絲們，由上觀看她的豪華美胸。

蔡瑞雪釋出5秒口技片，模仿羊吃草的樣子非常傳神。(圖/蔡瑞雪 IG)

粉絲們看見後，紛紛留言寫下：「羊羊好幸福，吃到你餵的食物」、「吃草好生動超讚」、「亂用臉的瑞雪也好可愛」、「最後的嘴巴蠻會咀嚼的」、「太可愛，又白又滑，又有曲線」、「好可愛被可愛到了」、「大正妹辛苦了，羊羊也好可愛喔」，吸引大家一陣討論。