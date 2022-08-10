昔日香港男神陳冠希（Edison）雖已退出演藝圈多年，一舉一動仍受外界關心，今（10日）是他的伴侶、大陸超模秦舒培的33歲生日，陳冠希公開兩人的親吻照，並直球告白，閃瞎許多粉絲。

陳冠希10日在IG用英文向秦舒培示愛：「祝我心中的第一名生日快樂！你是我最好的伴侶，我永遠不會改變對你的愛，最好的妻子、最好的母親、一個男人夢寐以求、最好最好的朋友！愛你到永遠」並分享一張兩人的海邊激吻照，畫面中，陳冠希、秦舒培雙雙閉上眼睛、嘟起嘴巴熱吻，陳冠希用力到魚尾紋都冒出來，十分享受甜蜜的這一刻。

網友們都被陳冠希閃到不要不要，紛紛留言：「女神生日快樂」、「最佳情侶」、「哇，看到幸福的樣子」、「shupei（秦舒培）真的很美」。

陳冠希自從遇見秦舒培後，就收起浪子的性格，當個好男友、好爸爸，火爆的脾氣也收斂不少，前陣子一家三口在日本旅遊時，被粉絲要求合照，幾乎照單全收，秦舒培還會主動擔任攝影師，讓粉絲忍不住誇讚她人美、態度又親切。

陳冠希去年也在IG公開為秦舒培慶生，並標註「最好的媽媽」、「最好的妻子」，不過兩人雖有5歲女兒Alaia，但尚未登記結婚，對此，陳冠希曾表示：「結婚就是一張紙，我覺得最重要的是感情。」而曾離過婚的秦舒培，多年來也未傳出逼婚的消息。