幾散竹東園區在暑假期間舉辦Wah！幾散夯冒險暑期活動，除了常態原民特色展，13日起推出互動數位闖關活動。（邱立雅攝）

幾散竹東園區在暑假期間舉辦Wah！幾散夯冒險暑期活動，邀請親子前來免費體驗好玩有趣的闖關遊戲及數位益智遊戲賽。（邱立雅攝）

5項闖關活動中有充滿原住民特色的射箭體驗。（邱立雅攝）

趁著疫情趨緩，幾散竹東園區在暑假期間舉辦Wah！幾散夯冒險暑期活動，除了常態原民特色展，13日起推出互動數位闖關活動，5個充滿原民特色的關卡結合數位，讓親子可一同挑戰。同時在8月的每個周六，也有快閃原力覺醒數位益智遊戲賽，邀請親子們在暑假期間前來園區透過遊戲，活絡幾散竹東園區，讓人潮停留竹東，提振在地經濟。

幾散竹東園區去年10月開幕，邀請在地原住民文創攤商進駐，但受到疫情影響，來客數並不樂觀，農曆年間甚至人潮寥寥無幾。隨著疫情趨緩，統計暑假期間攤商營收穩定上升。為衝高園區來客數，原民處為親子規畫舉辦Wah！幾散夯冒險暑期活動，內容結合在地商家DIY體驗以及常態工藝展，動態活動則有闖關遊戲及數位益智遊戲賽。

主辦單位指出，結合幾散店家的體驗課程已結束，從13日開始，第2波原本醬子玩為實境解謎闖關活動，將結合手機APP與原住民童玩，於園區內營造部落遊玩氛圍。5種關卡包括射箭、竹蜻蜓、各族圖騰、竹槍以及許願牆打卡，整套流程讓家長可帶領小朋友一同闖關，完成任務即可獲得抽獎券。

第3波則為13日、20日、27日下午共3場原力覺醒數位益智遊戲快閃賽，小朋友可透過感應裝置，完成一場機器人格鬥賽，還可玩糖豆人、跳舞等電競遊戲，感受互動式的數位原民生活體驗。

原民處表示，Wah！幾散夯冒險暑期活動趁著後疫情時代，旅遊業快速復甦，運用展覽和獎勵旅遊的概念，希望能在幾散竹東園區創造良好的經濟模式，推出暑期活動、引入人潮，讓在地產業升級。