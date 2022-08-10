「跑山獸」在瀑布下方發現粘男遺體，他近日在YouTube公開搜救影片，離奇的是當時他在該處河谷發現「數百隻蝴蝶」空中飛舞，接著在近處發現遺體。（翻攝自「跑山獸」YouTube影片）

彰化1名粘姓台鐵員工上月14日爬馬崙山失蹤6日，「跑山獸」羅培德加入搜救後在瀑布下方發現遺體，他近日在YouTube公開搜救影片，當時一路從山頂沿舊林道下切溪谷，沿途地勢險峻，離奇的是在某處河谷發現「數百隻蝴蝶」飛舞，接著就在近處發現遺體，最後用繩索撈起遺體固定後，聯絡團隊救人。

「跑山獸」在YouTube影片提到，他當時先用登山杖爬到1300公尺高的山頂後開始搜救，因為馬崙山步道很明顯，他懷疑粘男是在返回途中因起霧迷路或出意外，而且粘男手機訊號長時間都在同一個基地台，研判粘男在回程時因迷路誤入白姑大山，發生事故後無法動彈。

「跑山獸」在瀑布下方發現粘男遺體，他近日在YouTube公開搜救影片，離奇的是當時他在該處河谷發現「數百隻蝴蝶」空中飛舞，接著在近處發現遺體。（翻攝自「跑山獸」YouTube影片）

「跑山獸」在瀑布下方發現粘男遺體，他近日在YouTube公開搜救影片，離奇的是當時他在該處河谷發現「數百隻蝴蝶」空中飛舞，接著在近處發現遺體。（翻攝自「跑山獸」YouTube影片）

「跑山獸」認為粘男可能因為山稜線沒有水源，因此下切至小溪取水活命，跑山獸沿著舊地圖上的舊林道一路下切溪谷，沿路地形相當險峻，還有發現不少山老鼠營地，繞過一處瀑布後，推斷粘男可能卡在河流與瀑布之間，甚至在某處狹窄的溪谷中發現「數百隻蝴蝶」在空中飛舞，接著發生令人悲傷的一幕。

「跑山獸」在發現數百隻蝴蝶後，往前走一小段即在瀑布下方的水池發現粘男遺體，他相當震驚且難過，最後他用繩索將粘男遺體撈上岸，並聯絡搜救團隊，也用木材燒狼煙，把遺體固定好後等待救援；他在影片中呼籲登山者行前一定要做好準備，學習使用地圖導航，最好有GPS裝置，避免悲劇重演。