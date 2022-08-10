綠營唯二良心合體！民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨(9日)被台大核定撤銷國發所碩士學位，引發各界對「換堅」與否的熱議。先前曾拋出「一屍五命」說的立委高嘉瑜搭上熱潮，半戲謔地在臉書PO出一張合照並寫「挺堅到底」，原來是跟台北市議員王世堅的合照，讓網友們笑虧「民進黨唯二良心」、「這個堅可以」。

高嘉瑜當過3屆台北市議員，曾拿過台北市數一數二的高得票，後競選港湖立委強勢擊敗國民黨李彥秀，政壇晉昇之路堪稱平步青雲；但她在民進黨內卻向來有「孤鳥」之稱，日前曾拋出「一屍五命」說，意指林智堅論文案可能衝擊北北基桃竹選情，其實只是反映黨內部分敢怒不敢言同志的心聲，但卻遭到其他挺堅派黨員的撻伐，其中立委鄭運鵬更曾不留情說「你遇到委屈時誰幫你」，也讓她近期承認不少黨內壓力。

台大學術倫理審定會9日公布論文審查結果，經台大教務處核定複決後，認為林智堅論文抄襲余正煌且情節重大，決定撤銷林智堅的國發所碩士學位。林智堅陣營當天下午隨即召開記者會反擊，拋出質疑台大審查不公等辯解理由。總統蔡英文當日被媒體問及此事時，則迅速快閃不予回應。

正當黨內陷入挺堅或不挺堅的混亂狀態時，高嘉瑜昨(9日)晚卻突然發文寫道：「挺堅到底」，看似表態，其實此「堅」非彼「堅」，她在PO出的合照裡同框的是昔日同事兼好友、台北市議員王世堅，只見「堅哥」瞇瞇眼露出燦爛笑容，右手比讚，合照畫面詼諧中不失溫馨。

由於王世堅曾呼籲林智堅「不要挑戰社會的智慧」，也受到黨內不少反彈，兩人可說同病相憐。網友看了紛讚：「民進黨唯二良心」、「兩位都是民進黨少數的良心」、宅神朱學恆還虧，「堅哥這張圖修臉修得太誇張了，不能接受」，釣出高嘉瑜幫堅哥說話：「你是嫉妒堅哥比你帥吧」。

而「挺堅到底」一說更引網友熱烈迴響，「此堅非彼堅喔」、「以堅換堅！」、「『恰吉堅』比『抄人堅』可愛多了」、「我覺得你有話想說，可是我苦無證據」、「真男人堅哥與抄人堅的差別，真性情，講真話，肯認錯，願賭服輸，說跳海就跳海，是條真漢子，另外一個請自由發揮」、「這個堅可以支持，另一個⋯呸」、「這個我可以，論文那個台大校友真的看不下去XD」、「照片這個堅，講話比較老實」、「這個堅可以」。