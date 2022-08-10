24歲日本女星小日向優香（小日向ゆか），因擁有一張酷似國民女神有村架純的明星臉，加上甜美臉蛋下有著傲人F級身材，讓她火速爆紅，有「兇版有村架純」、「最強泳裝天使」封號，而她下個月即將推出首本寫真書，火辣曲線一覽無遺，讓粉絲全暴動。
小日向優香即將推出首本寫真書，封面就以她F級傲人上圍為主打，只見她穿上白色吊帶裙，裡面真空沒穿內衣，露出大片美背和白皙側乳，清純中又不失性感的打扮，讓網友都興奮直呼「太可愛又性感」、「我已經預購了」、「期待寫真集發行」。
而她也陸續在社群宣傳寫真，也曝光濕身泡泡浴的辣照，詢問大家哪一版適合當封底，只見她穿上平口蕾絲內衣搭同色系小褲，擺出撩人姿態，畫面十分香豔誘惑。
小日向優香當初因上綜藝節目，被介紹「酷似有村架純的人」爆紅，並以雜誌模特兒、寫真界出道，身高160公分的她，外型甜美可愛，卻有著超兇F級上圍，反差萌讓她圈粉無數，
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