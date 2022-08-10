13太保改過從輕。金管會10日與22家壽險公司總經理有約，揭露利變保單三大缺失，一是宣告利率公式參數設定欠妥，二是將未來升息及同業競爭納入考慮，三是新舊保戶不同待遇，只拉高新保單宣告利率，金管會主委黃天牧直指壽險公司是操弄宣告利率公式，「複製新的利差損問題」。

保險局長施瓊華則表示，2019年時已罰過一次利變保單宣告利率的缺失，三年內再犯原本應重罰，但若各公司承諾不再犯，將可從輕開罰。

也就是說，未來各壽險公司必須「嚴守」宣告利率平穩機制，不要為了業績或市場競爭，宣告自己可能達不到的高利率，且若調高宣告利率，就要新、舊保單都要一併考慮，不可以對已投保的利變保單保戶不公平。

另外，三商美邦人壽在2020年投資大量台灣50反向ETF，用來護住淨值，在會議中也被拿出來當成風控不當的案例，檢查局發現三商壽大股東有參與非正式會議進行此投資決策，且投資後風險管理單位有示警，卻未被重視，後續未達成投資目標卻未停損等。亦即三商壽後續恐被重罰。

但施瓊華也有讚許保險業的部分，即有壽險公司總經理表達「委屈」，認為在新冠肺炎疫情期間，保險業承保相關防疫保單，同時也祭出保單紓困貸款，並降租金等相關紓困措施，但卻被「污名化」，被批評不承保、從嚴理賠等；施瓊華表示，防疫保單每周理賠數十億元，代表保險公司都依約理賠，這波非常辛苦核保及理賠，有善盡社會責任，金管會有機會都會替保險業「澄清」。

金管會事隔三年，再次舉行壽險總經理會議，今年有13家壽險公司被發現未落實利變保單宣告利率相關規定，近期即可能開罰；同時股債市波動，壽險業淨值上半年蒸發1.47兆元，三家公司淨值比不到3％，且有公司連RBC都不到200％；再加上2026年接軌保險負債會計公報IFRS17、及新清償能力指標ICS的時間越來越近，都是10日會議討論重點。