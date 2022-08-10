六角（2732）公今年第二季營收新10.3億元、年增8％，稅後淨利6,005萬元、年增244％，每股稅後盈餘1.33元。上半年營收20.16億、年減2％，稅後淨利9,871萬元、年增130％，每股稅後盈餘2.18元。將配發現金股利2元，以上半年每股EPS2.18元為計算基準，配發率達91.7％。

六角7月營收3.75億元、年增225。累計1至7月營收23.91億元，年增率2％，累計年增率首度轉為正成長。

展望後市，「Chatime日出茶太」展店進入旺季，六角積極擴張市場版圖，且澳洲開始進入夏季，澳洲子公司Chatime Group更於近期將加強力度，擴增FMCG產品線上架至澳洲兩大龍頭超市Woolworths以及Coles超市，營收動能可期，加上王座國際恢復正常獲利表現，與中國大陸逐步解封，杭州瑞里營運優化，六角集團將受惠旺季效益顯現，下半年優於上半年可期。 六角第二季主要成長動能來自全球與疫情共存，餐飲消費需求回溫，部分消費市場出現排隊人潮，加上高溫飲品需求旺盛，「Chatime日出茶太」業績提升，帶動營收、獲利較上季與去年同期增長，每股稅後盈餘1.33元。

「Chatime日出茶太」馬來西亞於上半年總店數達到100店里程碑，成為集團旗下第5個達到百店門檻的國家，在營收規模成長。高毛利的加盟權利金收入挹注下，第二季毛利率41％，與集團優化營運管理並進，營益率與淨利率分別為6％與6％，繳出「三率三升」佳績。

六角受益全球展店，包含「Chatime日出茶太」與王座國際旗下「段純貞牛肉麵」的市場擴張，母公司六角集團上半年同店銷售平均年增率超過6％，其中澳洲、英國等地區受益率先解封，同店銷售年增率突破雙位數成長，而澳洲子公司Chatime Group，於新展店與門市皆已正常營業下，加上日出茶太沖泡式奶茶包上架至澳洲兩大龍頭超市Woolworths以及Coles超市，超過兩千家通路同時上架FMCG商品，帶動上半年營收年增率達五成，母公司六角集團亦有接近三成增幅，共同推升上半年營運表現上揚。

六角將持續佈局全球手搖茶飲市場，以期今年全球門店增加達300店，全年總店數超越1,500家里程碑。王座國際部份，持續推進「段純貞牛肉麵」的海外市場擴張，加上台灣大多數門店己折舊攤提完畢，隨著虧損情況逐步改善，餐飲消費市場回溫，營收規模成長，獲利表現有望逐季正向。