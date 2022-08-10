力旺(3529)今(10)日舉辦法說會，公布第二季每股淨利5.48元的成績單，展望後續，力旺看好第三季會延續成長動能，董事長徐清祥表示，儘管半導體產業將迎來數個季度庫存調整，但力旺對未來長期的成長仍舊充滿信心。

力旺第二季營收7.96億元，季增加9.5%，年增加47.1%，單季營業淨利率57.8%，季增加1個百分點、年增加5.6個百分點，單季每股淨利5.48元。

力旺第二季營收比重來看，授權金佔比25.2%，增加4.8%，也比去年同期成長15%。在權利金方面，權利金佔營收比重為74.8%，季成長11.2%。另外，第二季營收中，8吋晶圓權利金，佔第二季權利金營收的51.1%，季增12.1%，主要是因出貨和ASP均提高。力旺第二季完成的設計定案有177個，其中，6/7奈米的設計定案數有顯著的成長。

董事長徐清祥表示，力旺第二季營運創歷史新高，顯示持續發明新技術、開發新應用的效應逐漸顯現。儘管半導體產業已經開始進入數個季度的庫存調整，但力旺對未來長期的成長仍舊充滿信心。

徐清祥進一步說，力旺過去兩年累積了超過1000個產品設計定案，其中超過200個是在28奈米製程以下的新產品應用，隨著這些新的產品陸續進入量產階段，將會帶動權利金持續成長，且力旺的技術開發已經到4/5奈米，6/7奈米也已經有多個產品導入IP，這也會增強未來成長的動能。

總經理何明洲表示，第三季預期會延續成長動能，包括授權金會增長，因目前力旺的IP需求相當強勁，特別是PUF相關解決方案而持續成長。權利金部分，預期8吋及12吋出貨量和ASP會持續成長，此外，6/7奈米增加新的定案，將進一步帶動ASP與權利金的成長。