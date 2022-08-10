通膨怪獸吃掉今年受僱員工加薪成果，今年1至6月(上半年)實質經常性薪資呈現「倒退嚕」！主計總處今公布，今年1至6月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬4262元、年增3.02％，不過，自今年3月以來，物價上漲幅度連續好幾個月超過3％，通膨抵銷薪資成長，實質經常性薪資4萬1452元、年減0.11％，為近6年以來首見負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年1至6月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4262元，年增3.02％，是民國90年以來新高，各行各業的加薪表現都算不錯；不過，今年上半年物價平均上漲幅度達3.13％，加薪、物價平減後，實質經常性薪資就年減0.11％，更簡單來說，薪資成長速度追不上物價漲幅。

隨國內疫情趨緩，陳惠欣觀察，6月底確診人數約3.8萬人，比5月底的8萬人減少許多，相關商業活動陸續恢復，加上7月中旬國旅補助，提升消費動能，內需產業的勞動狀況將會改善，受僱員工的薪資也會跟著調整。

6月全體受僱員工人數較上月淨增加1000人，但各行業別不一樣，製造業增加9000人最多、住宿餐飲業雖然月減5000人，但與上月減幅相比已有趨緩，批發零售業受僱員工月增3000人，好消息是已由負轉正，顯示經濟活動恢復正常，預估7月內需產業以及就業市場會持續改善中。