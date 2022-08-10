兩岸情勢緊繃，國民黨副主席夏立言今卻率團訪陸，遭蔡英文總統批評向國際社會傳遞錯誤訊息。國民黨下午回擊，蔡身為三軍統帥、國家元首，應負起守護人民安全、區域和平之責，不應極盡誤導、煽動分裂，用錯誤政策加重國軍負擔。

國民黨表示，日前蔡總統才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，如今卻對良性交流表達失望，將「綠能，你不能」展現到極致；且蔡總統空喊「建設性交流」卻毫無作為，還有顏面指責關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲的國民黨？

國民黨指出，此訪問團不僅不會如蔡總統所言「向國際社會傳遞錯誤的訊息」，還會讓國際社會了解國民黨力促兩岸民間互動往來的努力，請蔡總統停止製造錯誤訊息、停止卸責給在野黨，此舉無助於減緩區域的緊張局勢。

國民黨認為，「國際社會不希望戰爭，更期待兩岸關係和緩」，當前台海緊張局面是民進黨政府不斷堆積兩岸惡意螺旋而成，蔡總統此時此刻無力維繫台灣人民安全、安定，竟還挑動國內對立意識，推責給關懷在陸台人安危、處境的在野黨。

國民黨表示，當兩岸逐步走向戰爭邊緣的局面，受傷害的始終是平民百姓、商家企業；呼籲蔡總統應提出改善當前台海對峙局面具體作為，不應只會推辛苦的國軍弟兄站上火線；若蔡總統做不到，就應向國人鄭重道歉。