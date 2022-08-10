常立武與東興市場前主委楊文志13日在東興市場中清入口的圓覺院舉辦聯合主辦捐血活動，特別祭出頂級龍虎斑做捐血禮。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

疫情趨緩，血庫卻大缺血，近日各級醫院發現許多病患因疫情延遲開刀，導致用血量大增，台中捐血中心統計光是7月份用血量就增加17％，目前A、B、O型都缺；台中北區東興市場前主委楊文志與友人常立武發起捐血活動，喊出「捐血救人！送頂級龍虎班」，除希望挹注血庫儲血量，也用行動挺台灣石斑養殖業，一兼二顧。

台中捐血中心統計截至8月10日上午7時，A型血庫存量只剩4天最缺，而B型血則剩6.1天，O型血剩4.5天，都不足安全庫存量的7天；捐血中心指出近期用血量增加，今年1至7月較之去年同期用量多18668袋，成長9.3％，光是7月就多4447袋，成長16％；分析用血量增加原因與台灣邁向老年化，高齡就醫增加，且近日因疫情趨緩，許多病患回流接受治療也導致用血量大增。

有鑑於此，經常聯合友人一起發起捐血活動的常立武，此次與東興市場前主委楊文志將在8月13日於東興市場中清入口的圓覺院舉辦聯合主辦捐血活動，特別祭出頂級龍虎斑做捐血禮，只要成功捐250CC贈浦燒鰻壹尾（共200份），而捐500CC贈達慶養殖場頂級龍虎班魚壹尾（共200份），皆送完為止。此外，只要捐血再贈萬丹蜜汁紅豆、萬春宮平安麵線、造型口罩等多項贈品，歡迎民眾踴躍參與。

另，台中捐血中心長駐於新光三越旁以及台中公園兩處的捐血車，即日起捐血送南投紫南宮錢母，兩個定點都將送出200銀、50金的錢母，希望鼓勵民眾捥袖捐血。