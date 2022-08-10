金控股獲利王富邦金(2881)7月自結稅前淨利153.35億元、稅後淨利140.48億元；累計今年前7月稅前淨利1025.66億元、稅後淨利834.52億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.81元。富邦金控前7月累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高紀錄，每股稅後盈餘續居金控每股獲利王寶座！子公司富邦人壽前7月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄，台北富邦銀行7月稅後淨利為歷史單月次高，目前7月累計稅後淨利創下歷年同期新高紀錄！截至7月31日，富邦金控已取得日盛金控73.95%股權，而富邦金控於前7月認列日盛金投資收益14.4億元。

富邦人壽7月稅前淨利為105.97億元、稅後淨利為106.74億元，累計前7月稅後淨利為739.21億元。RBC超過300%，資本水準維持良好。台北富邦銀行7月稅後淨利34.18億元，較上月增加16.88億元，淨收益及稅後淨利僅次於今年2月份因認列一次性廉價購買利益，為歷年單月次高，淨收益成長主要為本月股息入帳及受惠資本市場反彈使金融資產評價收益回升，累計前7月稅後淨利151.35億，較去年同期成長33%。

富邦產險7月稅後虧損12.20億元，累計前7月稅後虧損45.87億元，主要受到防疫保險賠款之影響，7月防疫險相關直接賠款金額為91.0億，約20.8萬件，累計前7月直接賠款139.8億，此外，對於已發生但尚未報案或未決之案件提存自留賠款準備餘額83.7億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近300億)；公司資本水準尚屬穩健，截至7月底RBC逾200%，考量維持足夠適足性，規劃於第三季前完成增資。另為能加速處理防疫險大量理賠申請案件，公司已於7月22日上線防疫險自動核賠輔助系統，依目前狀況推估每天可簽結約一萬件賠案。在業務方面表現，7月簽單保費42.71億元，其中以水險成長34.6%及商業火險成長17.2%表現亮眼，帶動企業保險整體較去年同期大幅成長16.5%；累計前7月簽單保費收入342.11億元，成長9.3%，簽單市佔率達25.5%，較去年同期增加0.3%，維持市場領先地位。

富邦證7月稅後淨利6.13億元，較上月增加2.88億元，主因受惠金融資產部位股利挹注及評價回升；累計前7月稅後淨利19.20億元，較去年同期減少59%，主因累計前7月台股日均值3369億元，較去年同期減幅36%，影響證券現貨收入，另金融資產部位損益亦較去年同期減少。