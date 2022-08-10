銅箔基板廠騰輝-KY(6672)因高毛利產品訂單穩定，第2季稅後盈餘1.37億元，季增14.69%，累計上半年每股盈餘為3.64元；騰輝-KY表示，隨著大陸封城清零干擾逐步淡化下，車用晶片供給缺口將逐步緩解且陸續提出振興經濟，推新能源車下鄉政策，可望提升汽車零組件客戶拉貨意願，加上傳統NB進入出貨旺季，預估下半年業績將會逐月回升。

騰輝-KY第2季合併營收為14.55億元，季減15.36%，單季合併毛利率因俄烏戰爭緣故，軍工及航天與非正規基板等高信賴度的訂單持續成長，於本季創下業績歷史新高，且多項高毛利少量多樣特殊材料並未受到經濟影響訂單穩定持續，故毛利率較第1季提升，單季合併毛利率27.5%，較上季增加1.56個百分點，單季稅後盈餘為1.37億元，較首季成長14.69%，單季每股盈餘為1.95元；累計上半年稅後盈餘為2.57億元，年減46.5%，每股盈餘為3.64元。

騰輝-KY表示，上半年疫情反覆，受到中國封控措施影響，造成各種電子產品供應鏈斷鏈及物流嚴重停滯，占比較高的車用產品受到波及，汽車板相關訂單放緩兼且同業殺價搶單，加上俄烏戰爭、通膨升息導致各種商品的物價上漲影響終端客戶與消費者採購意願，使得第2季營收受到影響。

騰輝-KY前7月合併營收35.7億元，展望下半年，騰輝-KY表示，市場雖存在各項不利因素，如通貨膨脹導致購買力下滑、供應鏈上下游廠商持續消化庫存、及其他總體經濟面不確定等變數造成的衝擊外，同業間的殺價競爭，將會延續影響下半年電子供應鏈整體表現；不過隨著大陸封城清零干擾逐步淡化下，車用晶片供給缺口將逐步緩解並且陸續提出振興經濟，推新能源車下鄉政策，可望提升汽車零組件客戶拉貨意願，加上傳統NB進入出貨旺季，預期仍有基本季節性旺季表現，HDI製程與低損耗材料應用訂單將逐步上揚，預估下半年業績將會逐月回升。

散熱材料在金屬基板部分，騰輝-KY也有突破，新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器等。騰輝-KY散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻、高速/低損耗材料，及IC封裝基板的老化與探針板等高階產品在終端應用都有顯著成長，公司在經營策略上，以專注開發特殊材料應用市場，以提高毛利代替競爭銷售額的模式，已經取得成效，對於整體營運獲利有具體貢獻，進而引導公司持續且穩定成長。

騰輝-KY表示，面對短期市場波動不確定性，公司將密切關注市場變化，同時視情況調整產能利用率並持續採取機動及多元化經營策略，確保獲利率以及現金流充裕；另一方面則加快特殊材料開發，並秉持一貫穩定紮實的營運方針，以追求長期穩健的營運成果。