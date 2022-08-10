全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)上半年每股盈餘達4.77元，儘管下半年終端市場雜音不少，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，下半年六大產品線將持續成長，預期下半年會比上半年好，也會比去年同期好，兩家美系外資及1家日系外資同步給予臻鼎-KY「買進」評等，外資及投信今天也同步買超，激勵臻鼎-KY股價逆勢收紅。

在手機業務維持穩健下，電腦消費類與IC載板皆有明顯成長，臻鼎-KY今年上半年合併營收達684.5億元，年增20.2%，為歷年同期新高，毛利率與營業淨利率分別較去年同期增加2.2個與3.8個百分點，分別達19%與8.3%，上半年稅後盈餘65.06億元，歸屬母公司淨利為45.07億元，年增164%，每股盈餘為4.77元。

展望下半年，沈慶芳表示，雖然短期消費電子需求出現雜音，下半年營運預期將隨客戶新品量產，以及秦皇島BT新廠產能挹注，業績持續增溫，六大產品線之稼動率與效率將逐步提高，2022年全年營收可望達雙位數成長，且獲利成長幅度將大於營收成長。

臻鼎-KY下半年業績看好，兩家美系外資及1家日系外資最新報告也正面看待臻鼎-KY前景，同步給予臻鼎-KY「買進」評等，其中日系外資將臻鼎-KY 2022年/2023年獲利提高24%/9%，目標價從123元調升至138元，今天投信及外資也連袂買進臻鼎-KY，成為臻鼎-KY股價收高的推手。