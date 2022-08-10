夏季連日高溫與暑假助攻，全台各大百貨迎人潮，日式燒肉龍頭乾杯7月自結合併營收3.46億元，月增34.63％，較去年同期1.79億元年增92.96％，由於去年台灣三級警戒禁止餐飲內用影響，年增率比較基期低所致，累計1月至7月自結合併營收19.38億元，較去年同期15.73億元，年增23.19％。乾杯集團表示，兩岸復甦營收逐月回升，受惠展店效益顯現，7月單月、累積雙創同期新高，並改寫歷年單月次高紀錄。

乾杯7月中國大陸事業營收月增3成，市場回溫、但仍受接客數限制等防疫政策影響，壓抑營收表現；台灣餐飲事業營收月增約4成，迎接復甦人潮、聚餐需求暢旺，加上今年新展7間分店效益顯現，其中新開幕嘉義耐斯王子店貢獻近千萬業績挹注，一舉進入老乾杯店鋪業績前三名；鍋物品牌因應夏季推出特色鍋物吸客，黑毛屋本家「海膽鍋」與黑毛屋「香檸鍋」總銷量突破5000份，廣受好評持續熱賣；外販事業同受市場回溫月增3成，齊力拉抬集團合併營收改寫歷史單月營收第2高。

展望後市，8月適逢父親節，餐飲聚餐需求熱絡，新展3間店鋪「乾杯」、「黑毛屋」新莊宏匯店，老乾杯新品牌「KANPAI CLASSIC」天母店皆已搶於父親節周末前夕開幕迎賓。旗下「乾杯」、「老乾杯」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」、「麻辣45」推出父親節套餐搶客，台灣市場暢旺，父親節周末餐期全客滿，加開第2、3輪因應，有望推升營收續創新高。

除乾杯交出亮眼成績，瓦城受惠於旗下品牌遍布各大百貨的優勢，7月營收達4.3億元，年增96.86％，深獲顧客喜愛，營收快速回升，創下疫情以來亮眼表現。同時進入暑期餐飲旺季，瓦城旗下品牌菜色受惠於夏天的泰式酸辣開胃料理，刺激了夏日疫後的消費味蕾，強勁拉升顧客回流，後續表現可期。

瓦城年度雙位數展店計畫持續進行，集團於7／1在新光三越高雄左營店開出高雄第2家「時時香」，同時也是今年開出的第4家新店，甫開幕即創佳績，挹注整體營收。另看準台南市場潛力，集團趁勝追擊，於8／1在南紡購物中心再開立全台第65家「瓦城」，疫後隨即多點展店，在展店效益助攻之下，8月營收有望持續成長。