挺著38周孕肚的孫于婷（右二）跑遍台南、高雄、台東考場，在放榜後如釋重負，她說，隔天就去生孩子了。（蔡旻妤攝）

挺著38周孕肚的孫于婷（左二）跑遍台南、高雄、台東考場，在放榜後如釋重負，她說，隔天就去生孩子了。（蔡旻妤攝）

挺著38周孕肚的孫于婷跑遍台南、高雄、台東考場，在放榜後如釋重負，她說，隔天就去生孩子了。（蔡旻妤攝）

全台教甄名額大開缺，不少資深流浪教師終於在今年一償宿願，流浪14年的孫于婷不願錯失上岸機會，挺著38周孕肚奔波台南、高雄、台東考場，每次應試前都得吃安胎藥，如今全獲錄取，更成為台東縣國小音樂類科榜首，家中貼滿來自各界的祝賀紅榜，她說，「感謝肚子裡的寶寶陪我上考場。」

孫于婷坦言，今年是第1次跨出台東報考外縣市，所幸3個縣市初試都順利過關，高雄初試成績才出爐，隔周就得考複試，時間緊迫，而複試除了試教外，還得練直笛、練鋼琴、自彈自唱，她自嘲「不知道是在考老師，還是考街頭藝人」。

出生於屏東縣的孫于婷自國立台東大學音樂系畢業後，攻讀國立東華大學音樂系碩士，2008年開始流浪教師生涯，曾在錦屏國小、富山國小利吉和富源分校、知本國小、大武國中、豐榮國小任教，足跡遍布台東各偏鄉，率領合唱團征戰全台大小競賽，成績亮眼。

神經大條的孫于婷說，縣外複試不僅得帶上自身行李還有教具，挺著大肚子的她常拎著2個大行李箱應試，而她在台南複試時，竟忘記帶教具，好在有14年的教學經驗，讓她臨危不亂隨機發揮，獲得評委青睞。

最感動的是台東考場！孫于婷說，一進入考場就被評委要求在黑板上寫下名字，她猜想「一定是考我的板書寫得如何」，未料一回頭評委卻說，「別太緊張，這是在緩和你的情緒。」她說，應試期間已是預產期，每次上考場都得吃顆安胎藥當定心丸，在最後一場考完時，忍不住淚灑考場，總算完成任務了！

14年的代課、代理資歷，孫于婷已是教育界的熟面孔，雖不認識台下委員，卻因常帶團至縣外參賽而被委員認出，委員說「其實看過妳許多次，還以為妳是正式老師，很高興妳能挺過初試」，她說，感謝大家看見她的才能，上岸後選擇繼續留在台東服務。

恰逢今年教甄承辦學校是她任職6年的豐榮國小，在撕榜單分發時，同仁既開心又不捨，「像在嫁女兒」，如今圓夢她說「最感謝豐榮國小校長毛慧莉，她就像我的另1個媽媽」，即將分發至鹿野鄉永安國小，繼續為偏鄉教育盡一份心力。