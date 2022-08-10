民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認定抄襲，沒想到蔡總統今天卻要民進黨全黨一致相信林智堅。對此，國民黨立委林奕華呼籲蔡總統，拿出總統的格局與高度，捍衛學術倫理，身為總統，怎能帶頭摧毀社會重要價值，放任民進黨公職繼續用政治力污名化台灣大學、扯國家的後腿？
林奕華呼籲民進黨趕快下「失智列車」，選舉是一時的，教育以及學術倫理是永久的，當台大認證林智堅論文抄襲無誤並撤銷碩士學位後，許多綠營政治人物就已決定要下這台「失智列車」，不再瞎挺林智堅。遺憾蔡總統卻選擇相信林智堅沒抄襲，要民進黨全黨挺林智堅。
林奕華表示，樂見越來越多的綠營或是非國民黨人士願意一同跳出來捍衛台大學術倫理，而不是不分是非，只看黨意和顏色瞎挺，政黨、政治人物絕不能為了自己的利益，不惜賠上國家的根基，國民黨雖然與民進黨長期競爭，但絕不希望競爭對手民進黨墮落、挑戰國人道德與倫理的底線。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。