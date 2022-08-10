民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。民進黨主席蔡英文10日在中執會表示，願意選擇相信林智堅沒有抄襲，請全體黨公職團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛自己的清白。（黃世麒攝）

不甩台大？下令黨公職挺林智堅 蔡英文：支持他捍衛清白

民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認定抄襲，沒想到蔡總統今天卻要民進黨全黨一致相信林智堅。對此，國民黨立委林奕華呼籲蔡總統，拿出總統的格局與高度，捍衛學術倫理，身為總統，怎能帶頭摧毀社會重要價值，放任民進黨公職繼續用政治力污名化台灣大學、扯國家的後腿？

林奕華呼籲民進黨趕快下「失智列車」，選舉是一時的，教育以及學術倫理是永久的，當台大認證林智堅論文抄襲無誤並撤銷碩士學位後，許多綠營政治人物就已決定要下這台「失智列車」，不再瞎挺林智堅。遺憾蔡總統卻選擇相信林智堅沒抄襲，要民進黨全黨挺林智堅。

林奕華表示，樂見越來越多的綠營或是非國民黨人士願意一同跳出來捍衛台大學術倫理，而不是不分是非，只看黨意和顏色瞎挺，政黨、政治人物絕不能為了自己的利益，不惜賠上國家的根基，國民黨雖然與民進黨長期競爭，但絕不希望競爭對手民進黨墮落、挑戰國人道德與倫理的底線。