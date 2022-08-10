機車大廠宏佳騰上半年合併營收為新台幣17.4億元，年增12.68％，稅後淨利1.42億元，EPS為1.94元，年減8.06％；營收創歷史同期新高但獲利減少，主要由於原料成本提升所致。此外，宏佳騰7月營收新台幣2.66億元，年減8.38％；1~7月累計營收新台幣20.06億元，年增9.34％，營運表現持續亮眼。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，在智慧電車站穩腳步後，公司接下來也將更深化與經銷商之間的夥伴關係。不僅加速協助經銷商解決問題外，針對不同地區的經銷商也提供多元的資源，讓各經銷商都能因地制宜的做好行銷與客戶服務，提升銷售。

由於新冠疫情已連續兩年多，民眾逐漸習慣與病毒共存，加上Omicron相對不易導致重症，因此全球各國防疫政策逐步朝向解封發展，這也使得各地休閒產業逐步熱絡，帶動宏佳騰Polaris與YAMAHA兩大ATV（沙灘車）廠以及外銷歐洲的三輪速克達持續拉貨，推升出亮眼的營收表現。

除了海外代工暢旺外，國內銷售近日也傳來捷報；在智慧電車部分，宏佳騰今年上半年共計領牌3353張，相較去年同期成長20.01％，油車7月底也宣布推出兼具靈活與黃牌路權的上手級重裝速可達STR、全新定位的前衛白牌All New CO-IN，並預告即將登場的三輪商務Gather，三大旗艦車款也將接力出擊，以期為下半年帶來更佳的營運表現。

宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成也指出，過去宏佳騰把油車的造車工藝與銷售經驗帶到電車，現在也要將電車的創新概念與商品設計帶回油車；此外，未來也會強化經銷商制度以及優化教育訓練，讓宏佳騰成為全方位的機車品牌。