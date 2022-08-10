老牌晶片電阻製造商天二科技配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股8644張，其中5879張採競價拍賣，競價拍賣期間為8月12日至16日，競拍底價為新台幣24.50元；預計於8月18日上午10時開標，並於8月22日至24日辦理公開申購。目前天二科技承銷價暫定為26.95元。

天二科技日前公布2022年度第二季財報，1~6月營收累計6.52億元，相較去年同期上升11.22％；毛利率27.29％；稅後淨利1.04億元，EPS 1.31元，優於去年同期1.01元，整體營收及獲利表現相較去年皆有所成長，未來發展值得期待。

隨著電動車及雲端科技等發展，產品應用層面日新月異，被動元件需求強勁，加上陸系廠商因內需市場需求增加，使得主要業者的規模成長快速，因此為了能夠與同業做出區隔，天二科技針對不同的市場需求，將公司產品分類成規格化及差異化產品，清楚定義每大類產品之營運策略及主攻市場，並精進製程改良。

在厚膜電阻致力於發展終端客戶特殊應用產品，也能大幅提高競爭力。另外為了強化市場差異，公司更是持續開發高階產品，在技術較高的薄膜電阻與金屬板電阻上多加著墨，為佈局電源裝置、消費性電子、工業電子及汽車領域等市場打下基礎，也為公司帶來新的一波成長動能。

除了產品的強化，在市場佈局方面也透過與代理商合作，提升自家產品能見度，再搭配專業職能的業務、研發團隊與大型終端客戶共同開發新產品，藉以強化產品競爭力。以完整的產品線滿足客戶一站式購足，以全方位服務提供客戶最完善、客製化的產品組合策略下，總營收從2019年的4.6億元成長至2021年的12.7億元。