沉寂已久的東區商圈，暌違三年，再現實價每坪萬元租金店面！忠孝東路四段「羅馬大廈」一間店面以月租金39.9萬、每坪1.12萬元出租，據悉，租客為生技業背景的植飢餐飲，在疫情緩和、旅遊商機逐步回溫下，東區店面迎來觸底復甦機會。

根據實價登錄觀察，台北市東區商圈在2014～2015年間每年都有十餘件每坪單價萬元的店面實價租金，不僅最核心的忠孝東路四段臨路店面，即使周邊巷弄內也不乏每坪萬元租金的店面，忠孝東路四段上更有不少每坪破2萬元租金，最高甚至上看每坪3萬元。

不過隨著東區商圈沒落，2018年起單價2萬元租金不再，而2020年起隨疫情爆發，東區就再也沒有單價超過1萬元的店面實價租金。

據悉，這間東區商圈三年來租金單價首度突破萬元的「羅馬大廈」店面，緊鄰捷運忠孝敦化站出口，前身為老佛爺卡爾拉格斐的同名品牌Karl Lagerfeld進駐，該品牌於今年退租，新租客為具有生技業背景的餐飲業者，業界推測，可能作為餐酒館、或手搖飲店。

對比該店面相鄰店面在2012年時租金高達每坪2.48萬元，可見東區租金修正幅度甚大，新租客應該也有感租金大幅修正，逢低承租黃金店面。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市東區商圈在過去輝煌歲月的2012~2017年間，光實價就出現15筆租金單價2萬元以上的租賃案，不過近五年來每坪2萬元租案不再，受到陸客觀光縮減、商圈移轉至信義區百貨商圈、疫情與電商崛起等因素衝擊，東區空置狀況愈來愈普遍，近年甚至連單坪站上萬元租金實價都相當稀有。

曾敬德指出，房東有感於市況冷淡，不少願意配合降租爭取租客，避免店面長期空置還能夠有些穩定的現金流，東區畢竟還是台北市的觀光代表區域，未來還是會受惠國際觀光客回流復甦。