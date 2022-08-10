聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph E.Gonsalves）日前率團訪台，今日下午前往高雄港參訪，吸取高雄港現代化的經驗。龔薩福表示，盼藉由此次參訪，讓聖文森見證到現代港口樣貌，並期望促進2國合作夥伴關係，包括港口建設、國際郵輪及貨運運輸等進一步交流與貿易鏈結。

聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）與我國自1981年建交以來，一直是非常友好的邦交國，台灣港務公司規劃遊港導覽，安排訪團沿著高雄港主航道航行並搭配高雄港業務影片介紹，一覽高雄港相關建設及港區作業情形並進行業務交流，讓團隊對高雄港有更深入了解。

港務公司董事長李賢義表示，台灣港務公司管理台灣7個國際商港及2個國內商港，近期在重要的港口業務上除了積極辦理港埠基礎建設外，也在智慧港口、生態港及綠色能源方面多有努力，致力打造永續港口，成為世界各港典範。

例如高雄港在2014年取得歐洲ECO PORT生態港認證，也是亞洲第一個獲得認證的港口，另在2021年獲得國際港埠協會舉辦的「世界港口永續計畫」中「韌性基礎設施」首獎。

營運方面，高雄港2021年貨物裝卸量達4.4億計費噸，其中年貨櫃裝卸量986.4萬TEU，世界排名17名。目前與長榮海運公司共同合作經營高雄港第7貨櫃中心，填海造地149公頃，碼頭長度2415公尺，水深18公尺，完工啟用後年作業量可達450萬TEU以上，預計2023年5月啟動第1期營運。

高雄國際旅運中心總樓地板面積8萬平方公尺，配合現有碼頭設施，可同時停靠1艘22.5萬噸大型國際郵輪及1艘15萬噸中型郵輪，其中旅運通關部分預計在今年10月底可完成，塔樓6至15樓則屬港務公司總部所在，預計明年4月可完成進駐。