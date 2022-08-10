現年33歲的南韓知名女星Jessica（鄭秀妍），自2014年退出女團少女時代後便成為SOLO女歌手，同年還創立服飾品牌並發行小說，身兼小說作家、設計師、老闆娘等多重身份，並積極朝向大陸發展，人氣始終不滅，參加選秀綜藝《乘風破浪》以第二名的成績高位出道。近期她曬出一張深V的照片，讓粉絲直呼太辣了。

Jessica近期在Instagram發文，照片中她對著鏡子自拍，一頭長髮披肩，身上穿著火辣的吊帶裝，雖然舉手機的動作擋到大部份鎖骨，不過還是能看見深邃的事業線，深V剪裁展現性感一面，衣服在胸下開了兩個洞，極具設計感。Jessica的穿著一向走甜美優雅路線，這次換了不同風格，許多粉絲熱情回應：「太美了我的女王」、「女神！」、「太辣了」，許多粉絲更順便表白很想念她，有許多不同國家的粉絲直呼希望再見到她。

大陸明星選秀節目《乘風破浪》成團夜時，節目組安排女團f(x)成員Krystal（鄭秀晶）為姐姐應援，「朋友和家人們都在妳身後支持妳，我們一直關注著妳發生的一切，而我也好為妳驕傲，Jessica決賽加油，我想妳，愛妳哦。」許久未見家人，Jessica忍不住當場落淚，一旁的王心凌送上擁抱安慰，場面相當感人。

隊友于文文代替語言不通的Jessica解釋：「因為其實Jessica每一次我們聊天的時候，她都說她很想家，然後她又回不去，所以我們都是妳的妹妹，都是妳的好姊妹，但是我覺得妳看到Krystal想跟妳說的話，妳一定會很開心。」