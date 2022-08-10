客人回來了！華航集團7月份合併營業收入為129.36億元，較去年同期增加25.48億元，增幅24.53％。其中客運收入為21.18億元，較前月成長67.24％，較去年同期增加18.52億元，增幅696.24％，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強。貨運收入為100.45億元，較去年同期增加6.16億元，增幅6.53％，主因為持續運用貨機機隊優勢，妥善規劃並擴大運能，致使整體貨運收入較去年同期增加。

客運部分，華航積極布局增班，自夏季班表即分階段增加載客服務，增班規劃並適逢7月旅遊旺季，推升單月客運營收達去年同期近8倍，為疫情以來最高。客運收入以東北亞成長幅度最大，主因7月起日本主力航線大幅增班，每日飛航台北松山往返東京羽田，加上東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；另歐洲旺季旅遊需求強勁，華航歐洲航線直飛德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦，也助攻7月客運量提升，並有望逐月增加運能。

貨運部分，受各國邊境管制陸續鬆綁及客運陸續恢復增班，整體客、貨機艙位運能提升；但由於全球通膨限縮消費能力，產品庫存水位仍高，導致出口訂單表現平淡，在多重因素影響下，空運填艙競爭壓力較大。面對出口貨量不穩定，華航將持續運用貨機機隊優勢，妥善規劃並擴大運能，並關注重點貨源如半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等產業發展，以應變其艙位或包機需求，彈性調配運力，堅守運價，提高整體貨收。