在西方強力制裁下，俄羅斯原油出口面臨艱鉅挑戰，但根據外媒追蹤船舶數據，俄羅斯似乎找到規避制裁的方法，先透過埃及港口來運輸石油，並將俄油混合當地原油，達到混淆的效果，難以追蹤原產地。

報導指出，7月24日上午，一艘載有70萬桶原油的俄羅斯油輪運往埃及地中海沿岸港口El Hamra，而數小時後，另一艘名為Chris號的船舶收取貨物駛出港，而貨物中可能就包括部分或全部的俄羅斯原油。

由埃及西部沙漠石油公司（Egypt's Western Desert Operating Petroleum）營運的El Hamra，很有可能將俄油與油輪上的埃及原油混合，藉由類似「洗產地」的方式，使其原產地難以追溯。

俄羅斯已將埃及作為中轉途徑，並藉此將燃料運往沙烏地阿拉伯，俄羅斯會先運往位於紅海的埃及Ain Sukhna碼頭，隨後再運往沙烏地阿拉伯的西部港口。報導指出，而這也削弱西方為減少俄能源收入所實施的制裁，預估俄羅斯今年石油和天然氣收益將達2850億美元。

美國和歐盟對俄羅斯實施一系列制裁，其中歐盟5月宣布將逐步降低俄羅斯能源進口，預計年底前減少90%的俄油進口；美國則是禁運俄油、天然氣和煤炭進口。這也為俄羅斯帶來壓力，開始尋求方法出口能源。