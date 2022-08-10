纏訟7年的彰化銀行經營權爭訟案，台新金控告財政部違反雙方契約，經去年7月2日最高法院調解後，10日成立調解，官司落幕。這件纏訟多年、金額龐大的重大事件能和平圓滿落幕，創造雙贏共榮的局面，更為最高法院的調解制度，樹立成功的新典範！

台新金控在2005年7月22日以新臺幣365億6800萬元，取得彰銀22.5％股權，成為彰銀最大股東，後來因彰銀經營權爭議，台新金控於2014年12月9日以財政部為被告，向台北地院起訴，請求確認雙方間關於台新金控主導彰銀經營權等契約關係存在。

台新提告主張，財政部應終止原指派之人擔任彰銀第24屆通董事改派任台新金控指派之人，否則應賠償165億5800萬元本息。2019年台灣高等法院更一審判決，確認財政部持有彰銀股份未出售前，應支持台新金取得過半董事之契約關係存在，雙方各自提起上訴。

最高法院去年3月起推行調解制度後，雙方當事人在去年7月2日合意移付調解，因本件為重大及社會矚目事件，案情複雜，特別情商退休法官阮富枝擔任調解委員，著手進行這項幾近不可能的調解任務，在調解委員的努力勸導及分析，雙方當事人歷經無數次的交換意見及調解，終於互相讓步並達成共識，8月10日成立調解。