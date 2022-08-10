近來頻傳國人被詐騙集團誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺，甚至被控制行動，法務部長蔡清祥10日強調，法務部身為「打詐國家隊」成員，防制人口販運亦是法務部重要政策，因此已責成台灣高檢署通令各地檢署結合警調及移民署嚴查速辦相關犯罪案件，並要求全力溯源揪出幕後犯罪集團。

另台灣高檢署檢察長張斗輝透露，高檢署已多次邀集調查局、刑事局及相關地檢署開會，目前已鎖定多起相關案件蒐證偵辦，近日可望陸續收網逮捕嫌犯。

蔡清祥表示，法務部重視跨國詐欺、人口販運犯罪，長期指示檢察機關積極查處，針對最近發生多起國人被騙至柬埔寨等地，從事跨國電信詐欺，甚至遭到不法人士囚禁於當地的事件，這絕對是法律所不容許的事。

蔡清祥說，法務部身為「打詐國家隊」成員之一，防制人口販運亦是法務部重要政策，另行政院籌畫「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中，法務部是「懲詐」之主辦機關，因此已責成台灣高檢署通令各地檢署須結合警察、調查、移民署等單位從嚴從速偵辦國人被誘騙至柬埔寨案件，並要求檢警全力溯源揪出幕後的犯罪集團。

高檢署檢察長張斗輝指出，高檢署針對電信詐欺、人口販運案件，已建構專責查緝及督導中心，多次邀集調查局、刑事局及相關地檢署開會討論，而近來頻傳的國人被誘騙至柬埔寨案件是重點議題之一，目前除了北檢、雄檢分別破獲國人被騙至柬埔寨、杜拜案外，還有多起案件正在檢警調蒐證偵辦中。

蔡清祥並呼籲國人特別留意求職陷阱，避免被詐欺集團誘騙至境外，導致自己身陷人身安全的危險處境。