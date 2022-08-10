說好的尊師重道呢？民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨(9日)經台大學術倫理審定會審查後，台大教務處核定撤銷其國發所碩士學位。林智堅當天下午開記者會辯解，論述內容似將責任甩鍋給指導教授、國安局長陳明通；眼尖網友翻拍新聞字幕畫面，指出他提到陳明通時都「直呼其名」，完全沒加「老師」、「教授」或「局長」稱謂，失禮到極點的措辭方式讓網民們爆笑兼傻眼，直呼根本「把老師當小弟在叫」。

林智堅昨(9日)曾在記者會說：「這樣的指控對我來說傷害太大，各位想一想，如果當時陳明通跟我要民調資料，我不提供，我不答應，今天我不會坐在這裡，也不會有這些事了，哪來的抄襲？我就是民調原始擁有者，所以我說我是好心被雷親，我因為老師要求而答應提供，上次陳明通聲明明確指出，是他把我的初稿交給余先生，有人證，有事證，但台大完全不採用，不就兩人論文去做實質討論，因此取消我的碩士學位資格。」

林智堅(圖)在記者會中提到陳明通時，完全不加「老師」等稱謂，讓網民們看傻眼。（翻攝自網路）

一番甩鍋意味明顯的聲明引來各界譁然，似乎綠營有意讓某人承擔責任、斷尾求生？經新聞上字幕報導後，有眼尖網友發現違和感，在PTT八卦板PO文問卦：「你敢把教授名字叫來叫去嗎？」，他說，「今天看到有人能夠把恩師的名諱，自然而然的叫來叫去，總覺得怪怪的，越想越不對勁」；只見附上的3張新聞截圖中，林智堅說：「如果我當時沒有答應陳明通」、「而且陳明通在我根本不知情的情況下」、「陳明通特別請他」。

鄉民看了當場笑翻：「還以為陳明通是被口試的」、「沒講阿通算客氣了」、「學店仔不常上學，學術倫理也不熟」、「還以為陳明通才是學生」、「黨內地位才是一切」、「小智才是老闆」、「搞不清楚的還以為陳明通係細漢仔」、「可見這個人多麼的傲慢、靠勢」、「國安局長，直屬總統，應該不比他小吧」、「把老師當小弟在叫」、「黨內紅人啊」、「林智堅那副嘴臉」、「把教授當小弟在叫欸」、「別讓智堅不開心」。