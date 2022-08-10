連鎖餐飲集團瓦城（2729）受惠夏季連日高溫與暑假助攻，全台各大百貨喜迎人潮帶動外食餐飲市場升溫，7月營收4.3億元、年增96.86％，創疫情爆發迄今最佳表現。瓦城1至7月累計營收24.91億元、年增3.33％。展望後市，同時進入暑期餐飲旺季，瓦城旗下品牌菜色酸辣開胃，有助刺激消費、帶動顧客回流，後續表現可期。

看準消費者對冰品的需求隨氣溫升高而攀升，並搭上交通部推出「悠遊國旅」補助所帶動的出遊熱潮，瓦城集團祭出「歡遊美味大賞。好康三部曲」優惠活動，9月11日前至旗下六大品牌內用消費不限金額，皆可掃描活動QR Code領取三大好康，包含「品買一送一即享券」、「RIMOWA抽獎憑證」，以及將於9月12日自動推送至消費者LINE帳號的「歡遊美食幸福招待券」等優惠。其中「冰品買一送一即享券」成功帶動了各品牌冰甜品的銷售，以7月推出的期間限定《大嘴芒果冰》、《芒果汁》等品項而言，成功吸引不少消費者，提升了客單價表現，對整體營收貢獻顯著。

瓦城持續推動年度雙位數展店計畫，集團於7月1日在新光三越高雄左營店開出高雄第2家「時時香」，同時也是今年開出的第4家新店，甫開幕即創佳績，挹注整體營收。另看準台南市場潛力，集團趁勝追擊，瓦城於8月1日在南紡購物中心再開立全台第65家「瓦城」，疫後隨即多點展店，在展店效益助攻之下，8月營收有望持續成長。

瓦城觀察，隨餐飲旺季來臨，內用消費頻率提升，且願意「善待自己」的客人增加，平均客單價也因此成長。集團身為「顧客心中最好餐廳」，將堅持「FEST」四大指標，包含Food（美味餐飲）、Environment（舒適環境）、Service（細緻服務）及Trust（品牌信賴），持續為顧客優化用餐體驗。另針對即將到來的節慶檔期，集團亦同步加大行銷力度，積極籌備眾多優惠活動，藉此提升市場競爭力以及顧客回訪率，進而推動下半年營收，後市可期。