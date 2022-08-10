臉書「靠北police」有一發文，鍾姓女警指她開單卻遭民代「關心」。（翻攝臉書）

花蓮43歲葉姓男子不滿無照騎車、未戴安全帽，被同一鍾姓女警開單告發，竟在臉書發文嗆：「有種制服脫下來，讓妳死啦！」事後女警提告恐嚇及妨害名譽，卻遭議員、鄉代關切，揚言不撤告就要包圍派出所、逼她調職。被指控的民意代表自清說只是「關心」，新城警分局今天回應，支持同仁捍衛自身權益。

臉書「靠北police」有一發文，自稱是新城分局員警，指她今年6月攔查一位民眾，因酒駕遭註銷駕照，當場舉發無照駕駛，被對方投訴到警政署，後來不成立。

這個月再度因安全帽未扣、停在轉彎處，被同一女警攔查，再次舉發無照駕駛。女警文中說，返所後，這名男子先在村內LINE群組發文抨擊，後來又在臉書公開發文「不爽啦、操、幹，有種制服脫下來，他媽的讓妳死，幹」。

PO文直接點名花蓮縣議員田韻馨、秀林鄉葉姓代表（經查，為代表程美蓮）直接到派出所關心所長，稱若堅持對葉姓村民提告，將聯合民眾要求將所長及開單女警都調走。田韻馨否認曾到派出所關心，她也在臉書PO文稱這是不實指控，已向警方提出相關告訴；程美蓮則回應：「是去關心，非關說，也不知道該位村民有PO文嗆殺警！」

開單的富世派出所鍾姓女警今休假，她已決定捍衛警察執法尊嚴、維護自身權益堅持提告。新城警分局副分局長張思親表示，民代雖曾致電關心，經警方解釋後都能理解執法辛勞；鍾姓員警兩度舉發葉男交通違規，處置過程也都合乎規定，沒有疏失，若同仁權益受侵犯，有權提出告訴，分局支持員警捍衛自身權益。