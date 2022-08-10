監察院10日表示，衛福部修正「兒童遊戲場安全管理規範」未做好政策影響評估，導致2021年爆發全國兒童遊戲場（遊具）檢驗大塞車，完工後無法使用，因此調查的監委王幼玲、趙永清、范巽綠、蕭自佑提案糾正衛福部。監委表示，衛福部修正規定後，因檢驗認定標準不一，且無法與時俱進，讓許多新型遊具無法通過檢驗，可能在延宕六年後，還是有許多創意遊具面臨看的到卻玩不到的窘境，最終被拆除或無法使用。

監委王幼玲指出，衛福部106年修正「兒童遊戲場規範」，規定兒童遊戲場設施開放使用前，應通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證的檢驗機構開立的合格報告，以及陳報兒童遊戲場主管機關備查，原本規定在修正前已設置的遊戲場，應於3年內完成備查，但在109年1月底國教署檢查後，發現全國學校裡只有20％完成備查，所以又寬限到112年1月24日。目前截至111年4月14日的完成檢驗率只有66％，屆時未通過檢驗的兒童遊具恐將面臨拆除或無法使用的局面。

王幼玲提出五大爭議，一、因檢驗量能等管理問題，造成檢驗塞車，已完工的設施須排隊等待至半年以上才能檢驗；二、檢驗認定標準不一，因有許多檢驗標準，導致專家們意見不同；三、法規未於時俱進，國內早進口許多新式、共融遊具，但卻還是用制式法規，未進行滾動式檢討，監察院也指出，國內目前尚無經TAF認證之檢驗機構能出具EN(歐盟)的檢驗報告；四、停權寒蟬效應，檢驗機構須定期接受TAF評鑑，檢驗員的專業判斷被限縮，因此不敢下決定，擔心被停權，五、檢驗收費標準，標檢局雖於109年研訂，「兒童遊戲場建議收費區間標準表(草案)」，但過於簡略沒有強制約束力，導致複驗合格費用頻頻漲價。

王幼玲舉例，調查台北市立兒童新樂園「共融旋轉盤」檢驗不合格面臨報廢拆除時發現，檢驗標準認定不一、法規未與時俱進、檢驗機構擔心停權而限縮解釋等複合式因素所引發出來的連鎖效應，衛福部未事前預防，以致爭議蔓延擴大，嚴重影響兒童遊戲權益。

監委蕭自佑最後表示，檢驗最底層的問題就是如發生意外，該誰咎責，他們建議教育部與衛福部應該多跟社會溝通對話，要在安全與創新之間，取得平衡，才能不限制到遊具發展性，讓罐頭遊具的遍及率減低，提供具創意、親近大自然、具挑戰性的遊具給兒童使用。