屏縣府以來義鄉、牡丹鄉為示範點，透過1年計畫媒合業者並培育在地維修員，讓資源平均分配。（謝佳潾攝）

屏縣府以來義鄉、牡丹鄉為示範點，透過1年計畫媒合業者並培育在地維修員，讓資源平均分配。（謝佳潾攝）

屏縣府以來義鄉、牡丹鄉為示範點，透過1年計畫媒合業者並培育在地維修員，讓資源平均分配。（謝佳潾攝）

屏縣府以來義鄉、牡丹鄉為示範點，透過1年計畫媒合業者並培育在地維修員，讓資源平均分配。（謝佳潾攝）

2018年長照2.0上路，提供長輩電動代步車租賃及維修補助，但原鄉因距離遠導致廠商合作意願低，部落長輩幾乎用不到該福利，為此，屏縣府以來義鄉、牡丹鄉為示範點，透過1年計畫媒合業者並培育在地維修員，讓資源平均分配。

立委伍麗華指出，原鄉部落多陡坡，行動不便的長者很需要電動代步車，經濟許可的能自行購買，反之要向輔具中心申請，但因調查程序較久，有老人家還沒等到就過世了，而長照2.0上路後，雖提供租賃及維修補助，不過原鄉卻陷入無廠商願意投入的窘境。

伍麗華說，原鄉距離遠，可想見廠商因成本考量不想投入，但這也連帶導致自購者找不到師傅維修，部落長輩的行動就此受限。衛福部長期照顧司司長祝健芳也稱，長輩電動代步車的補助配套確實不夠周全，畢竟部落與平地的狀況不一樣。

為此，經伍麗華、祝健芳與屏縣府討論下，縣府以來義鄉、牡丹鄉為示範點，透過1年計畫媒合業者並培育在地維修員，讓部落長者更方便使用電動代步車。祝健芳說，來義鄉地勢平緩、牡丹鄉較陡，計畫藉由2鄉來盤點部落民眾的需求及租金制度，進而複製到其他原鄉。

縣府社會處長劉美淑說，有業者評估，若進到原鄉服務，每個月可能要收2000至3000的費用，但在示範期間，一般民眾每月只收360元，中低收120元、低收則免費，且每次巡迴的檢修也全部免費，盼藉此蒐集大數據，從中得知部落的需求。

「我的車子修好了耶！」82歲馬美月開心道，她之前買了2台電動代步車，都因為壞掉後找不到人修，只好以舊換新再貼錢的方式換新車，需要下山還要花時間等，非常麻煩，現在有人到部落檢修很方便，之後會想嘗試租賃減輕家人負擔。