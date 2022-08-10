桃園市長選戰將在年底舉行，民進黨參選人林智堅被台大審定委員會認定論文抄襲、且情節嚴重，並經教務處核定撤銷其碩士學位。《NOWnews》9日起針對「如果林智堅參選到底，您支持誰來當桃園市長？」進行網路民調，截至今天（10日）傍晚5點，張善政以62.78％遙遙領先林智堅的16.90％ 、賴香伶的6.04％。

《NOWnews》9日起針對「如果林智堅參選到底，您支持誰來當桃園市長？」截至10日傍晚5點，有62.78％的網友支持張善政當桃園市長；16.90％的網友力挺林智堅；賴香伶獲6.04％網友支持；另有3.02％支持無黨籍或其他政黨參選人；11.27％的網友則表示不知道／沒意見。

該民調也問到，「您認為林智堅涉及抄襲而失去台大碩士學位，會影響他的選舉結果嗎？」有81.29％的網友認為「一定會」，政治人物應該要有更高的道德標準」；15.69％的網友則認為「不會」，會做事才重要；3.02％表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「您認為民進黨應該要換下林智堅，讓別人參選桃園市長嗎？」進行調查，有61.77％的網友認為，應該換人，否則桃園選情堪憂；29.97％網友則認為，不用，林智堅應該要參選到底、展現決心；10.26％表示不知道／沒意見。

該民調還詢問，「您認為林智堅風波會影響到民進黨其他縣市的選情嗎？」有70.22％的網友認為「會」，恐怕會拖累其他縣市的選情；26.56％的網友則認為「不會」，其他縣市的選民都會獨立思考，不受林智堅的影響；3.22％表示不知道／沒意見。