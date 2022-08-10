【全程字幕】碩士學位遭撤銷林智堅喊無辜 柯文哲怒批「Ugly」：相信還有一狗票人抄襲 @中時新聞網 ​

民進黨今召開中執會，身兼黨主席的蔡英文總統今在會中下令全體黨公職，團結一致，支持林智堅捍衛自己的清白，決心全黨救一人也讓台北市長柯文哲看不下去，再度於臉書開嗆，「誠信」是做人做事的基本要求，但民進黨的態度讓人更痛心，當初民進黨的理念 --「清廉」、「勤政」、「愛鄉土」如今安在？

柯文哲表示，身為台大校友、台大老師，支持台大堅持學術倫理，捍衛百年聲譽。並表示從事公共服務的人，有沒有碩博士論文不重要，但「正直誠信」很重要。柯表示，販賣學歷、論文抄襲、升等聘書封存不敢對外公開，這些都是歪風。更不該為了一時的選舉，連台大都抹黑，還發動網軍、側翼進行攻擊。

柯反觀蔡英文總統下令全黨支持林智堅，痛批民進黨的態度讓人更痛心，當初民進黨的理念 --清廉、勤政、愛鄉土如今安在？柯文哲曾與民進黨密切合作過，他感嘆寫下，「這個黨已經不是我當年認識的民進黨，為了一時的選舉，連台大都要攻擊毀滅。」，他也沈痛呼籲民進黨不要為了政黨利益，犧牲國家長期利益，政黨不能只有選舉輸贏，而沒有道德底線。